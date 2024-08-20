兩艘德國軍艦的指揮官表示，正在等待柏林方面的命令，以確定下個月它們是否要通過台灣海峽，成為20多年來首個行經爭議性海峽的德國海軍軍艦。但大陸外交部稱此「損害中國領土主權和安全」。對此，外交部發言人劉永健強調，台灣海峽是國際海域，反擊陸方說法凸顯擴張野心。

外媒報導，德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」正等待柏林政府命令，決定是否在下月通過台海，可能成為22年來首次通過台海的德國軍艦。

不過，大陸外交部發言人毛寧批評，「中方一貫反對打著航行自由的幌子，損害中國的領土主權和安全」。

外交部今日舉行例行記者會，劉永健強調，台灣海峽是公認的國際海域，任何國家的船艦都可以自由航行通過，過去已有許多實際案例。外交部一貫的立場就是尊重且歡迎各國行使在公海自由航行的權利。

劉永健反擊，公海自由航行是國際法的基本原則，毛寧的說法只是凸顯中國大陸企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序的擴張野心。