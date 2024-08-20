新北市今（20）日舉行113學年度第1學期公私立幼兒園長（主任）會議，除市長侯友宜出席宣示建構幼生安全學習網之外，副市長劉和然也到場闡述去年面對餵藥案時的心境，並強調市府團隊會當老師們最堅強的後盾，遇到問題時共同面對，回到把孩子照顧好的本質，讓孩子遇到問題時的傷害降到最低。

劉和然表示，自己是老師出身，雖然去年發生的餵藥案風波是在自己最不熟悉的幼教領域，但那是一個艱辛的過程，因為一個縣市政府的教育局跟幼教之間要保持非常綿密的連結，但當一般民眾尤其不知道完整資訊的民眾聽到幼兒被欺負或不當對待，所有的解釋要是沒有處理好，就會被認為是在辯解、袒護。

劉和然坦言，對於去年的事件感受非常深刻，那樣的衝擊力道比國小、國中校長面對孩子出問題時還要強烈，雖然最後證實餵藥案不是事實，但也讓不分區域、年齡的家長全部都關心這個事件，也非常容易感同身受，所以市府每天都開會，為了一個不真實的東西想盡辦法去解釋。

對於沒有做的事情，要證明自己沒有做，劉和然說這是很奇怪也很痛苦的事，因為若照法院的標準，應該是由指控方來證明對方有做，尤其是幼教面對的孩子還太小，被社會認為是弱勢，被欺負說不清楚甚至不會說，導致這樣的情緒在整個社會大眾蔓延。

也因為去年許多幼教老師背負的壓力，所以劉和然說自己今天是特別來表達感謝，也把去年所承受的感受一五一十表達，他說自己雖然無法完整體會幼教界面對的是什麼，但在事件中，可以很清楚感受到老師面對這些孩子時，要承受外界起哄、渲染的龐大壓力。

劉和然也承諾，市府團隊會與所有老師站在一起，也希望所有老師能夠體諒，當事件發生時，教育局對於社會關注案件，一定要照外界認定的「秉公處理」來處理，但一定會與所有老師站在一起面對所有問題，這也是市長常說的，市府團隊是老師的最堅強後盾，共同面對問題，回到把孩子照顧好的本質，讓孩子面對的傷害降到最低。