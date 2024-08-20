藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，士院7月時判處緩刑，炎偵辦期間曾檢警搜索，查扣他的手機和個人電腦，日前他向士院聲請發還，但士院認為全案已判決確定，法院無權發還，要炎向士林地檢署執行科辦理，駁回他的聲請。

炎亞綸2017年間與未成年少年拍攝私密片，影片在網路上傳送，炎被控意圖散布而持有性影像罪，士林地院考量炎亞綸與與被害人和解，獲得原諒，且履行部分款項，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，就不得易科罰金部分判刑4月，另得易科罰金部分判刑7月，緩刑3年。

炎亞綸在判決確定後，向士院請求發還當初被搜索時，查扣的相關個人物品，士林地院裁定，全案已沒有再審理，所以沒有發還物品的權責，炎亞綸應向士檢執行科進行相關處理，駁回炎的聲請，可抗告。

士林地方法院裁定指出，由於炎亞綸判決確定，案件不再由士院審理，因此法院沒有權責發還炎亞綸的個人物品，此部分應由士檢執行科檢察官根據個案具體情形處理，裁定駁回聲請。可抗告。

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