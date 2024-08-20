國泰金控20日公布有「股市庶民」指標之稱的8月「國民經濟信心調查」，受日前股災衝擊，這次景氣展望及股市樂觀指數於樂觀區間震盪走低，代表民眾投資意願的「股市樂觀指數」也從上月29.7驟降至5.3，創近9個月新低紀錄，當問及預期未來半年台股表現如何？看好台股半年內再漲的比例剩下不到4成的比例，顯示民眾在短短1個月態度出現巨大變化。

國泰金分析，國際股市近來震盪走低，股市樂觀情緒及風險偏好同步下降，調查期間內，美國就業數據，主要公司第2季財報遜於預期，令國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫；根據8月調查結果顯示，除台股樂觀指數大幅下降至5.3外，風險偏好指數亦走低至19.4 ，相對於7月指數還有24.9水準 ，但仍維持在正值的樂觀區間。

國泰金觀察，民眾對景氣展望樂觀指數下降，消費意願也會同步減少；國發會最新公布的6月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，不過，受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響。

8月調查顯示，景氣現況樂觀指數從上月的21.1大幅走低至3 ，展望樂觀指數同步下降至負數為3.2，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落。大額消費意願指數降至11.3，耐久財消費意願指數同步下滑。

房屋稅差別稅率2.0方案於今年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至負44.8 ，賣房意願指數小幅走低至11.2 。