凱伊熱愛高爾夫。（影片來源／Kaitrumpgolfer Youtube）

美國前總統川普的17歲孫女凱伊（Kai Madison Trump）之前出席共和黨全國代表大會，幫爺爺川普拉票，而她姣好的臉蛋與幽默的口條，也讓她獲得不少關注。身為高爾夫選手的凱伊，也宣布進入邁阿密大學繼續鑽研球技，成為一名職業高爾夫球手也是她長期以來的目標。

《紐約郵報》、NBC6報導，川普的大孫女凱伊週日宣布將在邁阿密大學打高爾夫球，她興奮地在社群平台上發文說：「我要感謝我的爸媽，在我的旅程中始終支持我。我還要感謝我偉大的團隊讓我走到了這一步。我要感謝我的爺爺為我提供了精彩的課程和巨大的支持。」

事實上，凱伊除了Instagram之外，還有一個YouTube頻道專門展示她對這項運動的熱愛。從YouTube頻道上，一支介紹她的影片中，凱伊表示，多虧了她的母親，她從2歲開始打高爾夫球。她說她想成為一名職業高爾夫球手，達到專業水平是她一直以來奮鬥的目標。

有人看到她現身2022年在「川普國家多羅爾高爾夫俱樂部」（Trump National Doral Golf Club）舉辦的LIV高爾夫職業、業餘混合賽隊伍錦標賽，並與祖父討論過打球的問題。

而對於川普在賓州造勢大會上發生的暗殺事件，凱伊在共和黨大會上說：「週六當我聽說他遭到槍擊時，我感到很震驚，我只想知道他是否安然無恙。雖然很多人總讓我的爺爺面臨地獄般的折磨，但他始終屹立不搖。爺爺，你是我的榜樣，我愛你。」一席感人的話不禁讓台下共和黨人熱淚盈眶。