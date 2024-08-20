台東縣排灣族畫家吳信和以漫畫風政治時事聞名，筆下柯文哲Q版人物畫成品照，近日遭不肖人士截圖盜用，並擅自加註嘲諷字句，暗酸柯文哲深陷政治獻金風暴，他昨（19）日於臉書發布聲明，強調圖文不代表其政治立場，令盜用者限期出面。

盜用者將柯文哲Q版人物畫搭配文字內容「跟著蒼蠅一直走會碰到廁所，跟著蜜蜂走會遇到花朵，跟著阿背走可能進監所」，暗諷柯文哲涉政治獻金申報不實爭議。

吳信和氣憤表示，每一幅畫在他心中都是寶貝，未經同意擅自盜用的行為，就像是一手養育的孩子被偷走，對他而言是莫大的傷害。他也強調，圖文內容與他無關，盜用之舉已侵犯著作權法暨智慧財產權，要求盜用者本周內與他聯繫，暫保留法律追訴權。

吳信和自幼熱愛繪畫，擅以水彩漫畫呈現政治時事，畫風寫實詼諧，筆下人物涵蓋總統、縣市長、民意代表等政治人物，時任台北市長的柯文哲也不例外，其中一幅開懷大笑的Q版人物畫，5年前被日本友人相中購藏，但他分享於臉書的成品照，近日卻遭盜用二創。

吳信和坦言，畫作遭盜用二創等事件層出不窮，甚至曾被外籍藝術家盜用並佯稱原創，但礙於跨國法律訴訟耗時費力，最終作罷。他說，繪畫是他的精神糧食，仍會堅持每日政治隨筆。