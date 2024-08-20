台積電在美國設廠連連碰壁，將從2024年遞延至2025年量產，市場關注今年11月美國總統大選是否牽動相關供應鏈布局。有電子業高層透露，不管川普或是賀錦麗當選，一整串半導體供應鏈全都要響應製造業重回美國的政策，「美方可能軟硬兼施逼台廠就範」。

根據《鏡週刊》報導，電子業高層表示，除了台積電赴美設廠，沒有拿到政策補貼的半導體設備、材料、封測以及下游的組裝業者，未來也都要響應製造業重回美國的政策。業者透露，因陸美對抗升溫，美國積極調整供應鏈，用AI訂單引誘台灣業者，同時祭出高關稅，逼著供應鏈離開大陸，台商只能乖乖就範。

根據報導，電子業高層不滿表示，美方不只要求台積電去蓋三座廠，就連先進封裝也要跟進，像是廣達去年赴美投資金額25.5億元新台幣，今年一舉擴大至300多億元新台幣，「台商到底要搬多大比重的生產線到美國，美方才會滿意？」

目前來看美國製造似乎問題重重，根據英國金融時報調查，企業響應美國的投資案中，大約有4成延後進度或者暫停，包括台積電4年過去仍未順利投產，亞利桑那州二廠量產時程將再延後2年。