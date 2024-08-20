交通部長李孟諺遭爆與張姓女子地下情長達10年，19日向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准，任期僅92天，卓榮泰20日至南投縣出席衛福部「南投醫院癌症治療中心」啟用典禮，媒體詢問「誰接掌交通部長」、「李孟諺地下情知情嗎」、「黨內鬥爭問題」？他一概不回應。

網友19日爆料，李孟諺與陸籍張姓女子有長達10年的地下戀情，李孟諺擔任交通部長後冷落對方，最終始亂終棄，還有2人親密合照佐證；李孟諺地下戀情曝光後請辭獲准。由於交通部執掌業務囊括陸、海、空、觀光、氣象及郵政等，部署機關還有台鐵公司、桃園機場公司及台灣港務公司等，資源龐大，各界關注交通部長人選。

卓榮泰20日出席衛福部「南投醫院癌症治療中心」啟用典禮，不接受媒體聯訪，他在衛福部長邱泰源等人陪同下步行前往會議室聽去簡報，現場媒體喊話詢問「誰接掌交通部長」、「李孟諺地下情知情嗎」、「黨內鬥爭問題」？他一概不回應。