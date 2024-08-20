台中市大里區甲堤南路與立新二街口19日發生貨車撞上左轉機車事故，釀81歲劉姓老翁死亡悲劇，民眾黨台中市議員江和樹20日指出，去年與今年兩度會勘該路口設置機車待轉區未納意見，要求市府重視。（讀者提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區甲堤南路與立新二街口，昨（19）日發生貨車撞上左轉機車事故，釀81歲劉姓老翁死亡悲劇，民眾黨台中市議員江和樹20日指出，去年與今年兩度會勘該路口設置機車待轉區未納意見，選擇自行待轉的民眾又被警方視同闖紅燈開單，批「是不是都要出事才檢討？」

回顧此案，劉翁昨天下午4時8分時許，騎乘微電車經過大里區立新二街、甲堤南路口，而64歲劉姓男子開著藍色小貨車沿甲堤南路往太平方向直行，不料劉翁騎車左轉時與劉男貨車撞個正著，連人帶車捲入貨車車底，當場無生命跡象，送往大里仁愛醫院急救仍回天乏術。

對此，江和樹今天表示，十九甲的甲堤南路、立元路是往來要道，車多且車行速度快，機車騎士若想左轉進入立新二街、立中街很危險，因此去年1月和今年6月3日兩度邀集市府交通局會勘，爭取在路口設置機車兩段式左轉待轉格，不過交通局勘查後未採納意見，並回覆以調整延長需左轉車道秒數方式試行。

江和樹質疑，會勘時他提出建議參照太平區太堤西路與永祥街口設置機車兩段式左轉待轉，另畫設「左轉機慢車優先道」以避免交通事故發生，但交通局未採納，令他不解「為何同樣的路寬，太堤西路和永祥街口就能劃設，大里就不行？」，如今發生騎士左轉被直行貨車撞上喪命的悲劇，令他相當遺憾。

江和樹也說，有不少騎士擔心綠燈左轉危險，選擇自行在路邊待轉，等到紅燈時再通過，結果當地十九甲派出所員警站崗也針對騎士開出闖紅燈罰單；警方2023年針對甲堤南路與立新一街、立新二街和新甲路闖紅燈攔舉件數達233件，民眾抱怨連連。

交通局說明，甲堤南路與立新二街為Ｔ型路口，甲堤南路雙向車道配置一快、一慢車道，交通局已於該處號誌新設南向綠燈遲閉時相，車流可利用此綠燈時間左轉通行；大里區公所表示，霧峰分局預計8月23日辦理現場會勘，共同研議劃設左轉機慢車優先道及待轉格等標誌標線改善部分。

警方表示，警方執行取締闖紅燈違規均依規認定、舉發。另經查，分局並無指稱「對於自行待轉的民眾視同闖紅燈開單，讓民眾只能冒險左轉」之事實，警方呼籲駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌，保障自身及他人行車安全。