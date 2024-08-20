為了讓學童從小培養資源回收及垃圾減量觀念，新竹市環保局與10所小學合作，深入校園展開為期2個月的資源回收宣導課程，課程設計從生活經驗出發，融入環境教育意義，參與課程的老師也說，過程不僅培養孩童從小培養隨手做環保的習慣，也解答了許多垃圾分類的問題。

新竹市環保局推動「校園巡迴車資收小學堂」，將於9月起正式開課，每次課程約30至45分鐘，透過巡迴車的形式，將環保知識和綠色生活習慣帶到校園，養成孩子重視環保的觀念，建立資源回收及垃圾源頭減量的行為習慣。

代理市長邱臣遠表示，此次活動不僅是教育的創新，也是新竹市邁向環保城市的重要一步。希望透過這樣的環境教育活動，讓孩子從小扎根了解並實踐聯合國永續發展目標（SDGs）中的SDG4教育品質和SDG12責任消費及生產，培養孩子的環保意識。

環保局長江盛任說，去年試辦「校園巡迴車資收小學堂」，共有10所小學參加，吸引482位師生參與，今年將持續推動小學堂，這不僅是一堂環保課，更是一種生活態度的培養。在課程設計上，特別注重從生活經驗出發，將環境教育的意義融入其中，提供不同的思考價值與學習經驗。

環保局也說明，資收小學堂還設有問答環節，鼓勵孩子回答問題，並勇於提出疑惑，藉由師生互動，進一步激發他們的學習興趣，希望孩子從小養成垃圾不亂丟及隨手做環保的好習慣，並將這些理念帶回家中，影響更多的家庭。