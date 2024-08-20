新青安優惠政策加上房價飆漲，各大銀行房貸水位逼近滿載，接連出現調升利率、暫緩收件的狀況，現金不足的購屋族首當其衝，就連購買預售屋的民眾也要留意。專家建議，多找幾間不受銀行法72-2限制的金融機構洽談房貸，如果最後真的沒辦法，應該要先考慮換約而非直接解約。

針對目前房貸市場異常緊繃的狀況，高源不動產估價師事務所所長陳碧源在個人臉書上提到，「買預售屋，不是完全不用煩惱交屋銀行貸款的問題，只是延後想這件事情而已，且不是所有買方都可以從建商轉介的途徑貸到款。」

如果遇到此狀況，買方只能自尋出路，優先找不受銀行法72-2限制的銀行，陳碧源表示，「台銀、土銀、台灣企銀、兆豐銀行、農業金庫及相關機構等專業銀行、地方性信用金融機構，跳脫72-2限制的金融機構，比較有機會。」

萬不得已走到最後一步，陳碧源提醒，多半會用換約解套，雖躲不過最高45%的房地合一稅，但損失相對直接解約小，若最後真的要解約，需要注意解約金最高為總價的15%，了解規則保障自己的權益。

房市熱潮難擋，引發民眾難貸款的亂象，但央行似乎不願鬆開打炒房的手，9月登場的第三季理監事會議備受關注，是否採取更嚴格的限制措施。