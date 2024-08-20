吳姓男子、黃姓男子是日商在台投資某公司的研發經理、研發主任工程師，負責相機、手機鏡頭照相功能等技術。2人卻與大陸某公司王姓董事長談妥跳槽，桃園地檢署估計該公司損失超過123億元，依《營業秘密法》等罪嫌起訴2人。

桃園地檢署檢察官郭法雲指揮桃園市調查處偵辦，吳姓研發經理在公司負責微致動器製程相關的專利及製造參數，包含音圈馬達、光學防手震裝置、自動對焦裝置、影像折射防手震裝置、及記憶合金防手震裝置等技術，黃男是其大將。

而王姓男子在大陸經營科技公司，透過香港轉投資台灣，經營電腦及消費性電子產品的零組件銷售業務，因為想要設立設立研發中心，以垂直整合大陸公司產業供應鏈，2019年承諾年薪500萬元，並承諾另給付「安家費」予吳男。

王男也在2019年匯款16.4萬元美金折合台幣約201萬元給吳男的配偶，及500多萬元給吳男。還同意讓吳男配偶掛名公司，但不用做事領乾薪，2019年12月至2024年5月就領取205萬元。還允諾以配偶名義認購大陸公司股票10萬餘股，價值約200萬元。作為在台灣籌建研發團隊的報酬。

吳男、黃男為此將前公司核心技術重製、使用，並洩漏予大陸公司高層，檢方估算，該商業間諜行為，造成前公司至少123億元以上經濟損失。

檢方表示，營業祕密攸關產業競爭力與企業經營命脈，企業從業人員應遵守法令、契約之規範，並秉持職場倫理，切勿心存僥倖，本署亦將全力偵辦跨國商業間諜案件，維護產業核心技術競爭力。