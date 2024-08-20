吉田正尚全壘打，接受隊友獎牌祝賀。（美聯社）

太空人20日對戰紅襪，即使發生離譜4次失誤，又挨了杜蘭（Jarren Duran）、吉田正尚的全壘打，太空人最後仍靠著捕手迪亞茲（Yainer Diaz）的再見轟5比4氣走紅襪。迪亞茲第7局在緊要關頭搞砸，結果9局下半自己再出來拯救球隊。

日籍投手菊池雄星被藍鳥賣到太空人之後狀況好轉，4場比賽累積2勝0敗，此戰他被隊友失誤連累，5.2局失3分只有1分責失，無關勝負。

第6局太空人二壘手「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）傳球失誤，菊池解決兩人之後留下１位跑者退場，此時2比2平手。紅襪吉田正尚未先發，這時才被換上來代打，沒碰到菊池，結果吉田轟了超前兩分炮！

太空人第7局落後1分兩人在壘，迪亞茲犯了低級錯誤，他在兩好球時連叫兩次暫停，被主審判定三振出局。第9局雙方又是平手，紅襪派上簡森（Kenley Jansen）登板，他對上迪亞茲的第1球就被轟到中外野401呎成為再見全壘打。