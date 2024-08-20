陳妍希和陳曉今年6月19日被大陸狗仔爆出疑似8年婚姻觸礁，更指男方相當決絕，不僅願意淨身出戶換離婚，還換手機號碼、拉黑陳妍希，目前兩人已經無法直接溝通。對此，雙方都罕見噤聲，未做回應。而陳妍希的小紅書沉默兩個多月後，近日終於首度PO出影片，她曬出沒戴婚戒的雙手，「小粉絲」上身分享去參加劉德華演唱會。

陳妍希的小紅書之前停在6月10日宣傳新劇《但願人長久》，對於下方網友詢問和陳曉的婚姻現況，陳妍希都沒正面回應。兩天前陳妍希終於再度曬出新的Vlog，寫下：「『等了好久終於等到今天』，聽到『如果你是我的傳說』，激動了！看偶像的演唱會，是幸福」，並分享到貴州看劉德華演唱會的經過。

陳妍希、陳曉8年前來台舉行歸寧宴。（圖／中時資料照）

影片中，陳妍希一身學生味打扮，白色短版襯衫加上百褶裙，甜美臉蛋有如大學生。演唱會開始前她也跟一般粉絲一樣在附近的攤販尋覓美食，看到有蝴蝶紋身貼紙，陳妍希立刻購買嘗試，貼上後非常滿意地秀出手背；但仔細一瞧，雙手少了婚戒。

陳妍希被傳婚變後首度更新Vlog。（圖／翻攝自小紅書）

演唱會開始後，陳妍希一下開心地狂拍照，一下又揮舞螢光棒，跟著劉德華一起大唱偶像的名曲，引來網友回應：「美女終於更新vlog了」、「一點不像42的人啊，好美」、「怎麼不帶星星（指陳妍希和陳曉的兒子）一起去看，很久沒看他身影了」、「妍希你終於更新了！ ！ ！追星快樂」、「要一直快樂哦」。

至於陳曉，最近懶理離婚謠言，忙著拍新劇《大生意人》，3天前終於正式殺青。而和他合作的女星林夏薇先前被問到陳曉最近狀態，她表示看起來沒異常，香港媒體進一步追問是否關心會怕陳曉生氣？林夏薇說：「沒，他（陳曉）沒有不開心呀」。