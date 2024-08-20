現今有越來越多人加入騎腳踏車的行列，但也常聽聞男性騎腳踏車恐有「破蛋」危機，到底是否為真？對此，泌尿科醫師顧芳瑜坦言，此類情況較難發生，可不用過度擔心，反而要注意的是，長時間不當的騎車姿勢，恐壓迫到勃起神經，進而引發陽痿、不舉的問題。

醫師顧芳瑜在個人粉專發影片表示，男性騎腳踏車較難發生睪丸破掉的情形，除非是真的很嚴重，像是車禍撞到等，否則一般來說，經常騎腳踏車，反倒比較可能會有陽痿、不舉的問題。

顧芳瑜進一步說明，騎腳踏車時，坐墊會對到會陰部，若長時間一直壓迫，就可能造成勃起神經受傷，就真的可能會出現硬不起來的窘境。

想避免傷及勃起神經，顧芳瑜建議，騎腳踏車過程中，重心不應壓在坐墊上，坐墊只是讓人靠著，支點要在大腿上面，重心在腳上，才有助於減少受傷的風險。

至於真的不慎壓到睪丸，是否可以治療？顧芳瑜說，可以先冰敷，令其比較不會腫起來，但真的很嚴重時，仍需盡快就醫治療。

另外，胸腔暨重症科醫師黃軒先前提到，研究指出經常騎單車者，其精蟲濃度「比不騎車者少」，研究人員認為，可能因騎單車會增加陰囊高溫與壓力，故導致精子生成減少。但其它研究仍指出，除了單車以外的規律運動仍有助於增加精子濃度，從而提高受孕機率。