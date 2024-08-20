前立法委員高嘉瑜近日指控車庫娛樂涉嫌詐騙，表示其在不知情的情況下被強制綁定會員，並遭刷卡收取會費，還有個資外洩致遭詐騙等問題。台北市法務局於20日發布消費警訊，指出車庫娛樂的廣告行銷方案可能誤導消費者，截至目前已接獲35件相關申訴，並要求業者於9月7日前完成改善。

高嘉瑜早前在社群平台上發文稱，車庫娛樂宣稱「買1張電影票149元再送1張」，但實際上未明確告知贈票的使用限制，且消費者在購票時被迫綁定199元的月租方案，隨後在未被告知的情況下，自動被扣款。此外，消費者在電腦網頁版購票後，無法在App上取消訂閱，並疑似因個資外洩而遭遇詐騙。

台北市法務局表示，經市府消保官和多個部門的調查，發現車庫娛樂雖已說明購買及贈送品項的內容，但在續訂和取消訂閱的程序上，資訊不夠明確，對消費者造成誤導。車庫娛樂表示，已清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容，以及使用方式、可享服務內容、贈送品項的免費試用說明、續扣說明、續扣金額、及隨時可取消資訊，針對電腦版網站付款只能在電腦版網站取消訂閱，已於8月1日更新系統，讓消費者也可在App上取消訂閱。

北市消保官楊麗萍表示，消費者購買的原本是一次性的電影票券，而非Magic Hour Premium的「繼續性服務」。然而，由於消費者未及時取消訂閱，最終導致自動續訂，讓購買一張電影票的消費者，卻要負擔取消訂閱的義務，且相關的自動續訂及取消訂閱資訊未被明確揭露，對消費者造成了誤導。

楊麗萍指出，北市府已要求車庫娛樂公司在9月7日前完成改善，並將結果報送北市文化局，若屆時未完成改善，將依《消費者保護法》第58條規定處以6萬至150萬元的罰款，並可按次處罰。此外，有關個資保護的問題，將由文化局根據業者提供的資料進行後續處理。

她強調，隨著OTT產業蓬勃發展，各業者應在公平競爭的環境下，提供優質友善的消費體驗，若有業者利用欺騙或顯失公平的手段損害消費者權益，北市府將要求業者到市府說明，若涉及違反《消費者保護法》或《公平交易法》，將移送相關機關處理，並呼籲業者自律。