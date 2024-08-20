台北自來水事業處於19日至9月19日舉辦「好水勿空 節約用水知識大挑戰」抽獎活動，只要在活動頁面答對5個節約用水知識問題，就有機會抽中iPhone15、Dyson、Switch等大獎，讓大眾一起學習節約用水、珍惜水資源。

北水處指出，台灣的水資源十分珍貴，北水處一直致力於推廣節約用水理念，本次活動以「好水勿空」為主題，透過寓教於樂的問答抽獎，鼓勵大家主動熟悉各種節約用水知識、提升民眾對節約用水的重視並落實在生活之中。

北水處說明，本月19日至9月19日到活動頁面參加問答，留下聯絡資訊並答對5題節約用水題目後即獲得抽獎機會，每人限答1次，本次活動獎項除iPhone 15外，還有Dyson吸塵器、Switch OLED款式主機、AirPods 3、Buffet雙人餐券，另外還有加碼活動留言抽200元超商禮券，獎項數量共計45份，歡迎大家邀請親朋好友一起參加問答抽好禮。