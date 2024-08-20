「亞洲有氧天王」潘若迪昨（19日）晚化身圓夢天使，親自帶著屏東「慢飛天使」宜甄上有氧課，共進晚餐、話家常，度過溫馨的夜晚，一圓粉絲多年夢想。宜甄在有氧課上跳滿1小時、11首歌曲，即使滿身大汗還是全程掛滿笑容，她興奮地說：「每一首歌都好開心喔！」潘若迪鼓勵她繼續運動，讓運動維持開心的心情，他感性表示：「演藝圈有很多藝人，而她的選擇是我，能在她的人生中扮演一個鼓舞她的角色，內心真的很感動，能夠幫到宜甄，是我的榮幸。」

潘若迪今年1月到屏東活動，宜甄鼓起勇氣送上手做卡片，潘若迪便邀她到台北上有氧課，因而有了這次圓夢之約。教保員老師透露，為了激勵宜甄靠自己努力達到目標，家人和機構一同制定出打工存旅費計畫，讓她到哥哥開的鯛魚燒店幫忙，經過半年好不容易存到足夠費用，沒想到卻殺出凱米颱風讓計畫被迫延期，老師說：「那幾天颱風假，她關在家裡一直跳有氧，可以感覺到她很失落。」

潘若迪（左）幫助粉絲宜甄一圓有氧課程的夢想。（艾迪昇傳播提供）

第一次和偶像近距離接觸，宜甄難掩興奮，卻又因緊張而羞澀，教保員老師表示，宜甄3年前無意間看到潘若迪的教學影片，從此愛上有氧舞蹈，每天早上6點半起床，到晚上10點就寢，期間有空閒時間就跳，1天可以跳上4小時，天天運動，整個人小一號，氣色也變好，是什麼動力天天跳？宜甄害羞地說：「因為潘老師很好笑」意料之外的答案讓潘若迪在旁忍不住哈哈大笑。

潘若迪（右）和粉絲宜甄（左）共度晚餐。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪得知宜甄天天鎖定YT，看自己的有氧教學影片運動瘦身15公斤，甚至為了北上見自己，打工半年存交通、住宿費，忍不住直呼太光榮。宜甄昨被問到年齡時，搶在教保員老師前回答：「我還沒生日，所以是30歲，不能說31歲喔」，被老師吐槽在偶像面前，連年紀也變得計較起來。

宜甄昨和潘若迪面對面用餐，不時露出燦爛笑容，細數心中最愛的教學影片，有些影片年代久遠，連潘若迪都不記得，這也讓潘若迪更衷心的感謝宜甄對他的真誠喜愛。