非常愛貓、愛狗的前總統蔡英文除了自己的愛貓外，任內也曾領養三隻退役導盲犬，她今在臉書沉痛宣布，16歲的黑狗Maru於昨晚離世，「一路上好好走，我會一直記得你」。而日前蔡英文才恭喜總統賴清德領養狗家人「斑斑」，如今卻在一年內痛失兩隻愛犬，令人感傷。

黑狗Maru因為一身黑，每次在蔡英文與外賓、貴賓在官邸大合照時，網友最喜歡問的就是，「Maru怎麼不見了？」原來一身黑毛，往往讓人視覺「融入」外賓深色的西裝褲中。黑狗Maru因為一身黑，每次在蔡英文與外賓、貴賓在官邸大合照時，網友最喜歡問的就是，「Maru怎麼不見了？」原來一身黑毛，往往讓人視覺「融入」外賓深色的西裝褲中。

蔡英文今在臉書發文，前幾天是國際流浪狗日，要謝謝在台灣每一個角落，收養、照顧流浪動物的朋友們，謝謝各位給予毛小孩們一個家。「大家都知道，我領養了三隻退役導盲犬，Bella在去年九月離開了，而常常隱形在照片裡的黑狗Maru，也在昨天去跟Bella一起當天使了。」

蔡英文說，「前陣子，我才幫Maru過16歲生日。堅強的Maru，儘管年邁、身體機能退化，卻仍然努力撐到離開的時候，留下令人難忘的身影。面對即將離去的家人，我相信，沒有任何一個人能做好準備。唯一能做好準備的事，就是向他們好好道別，期待有緣再次相遇。」

蔡英文今在臉書發文，悼念愛犬Maru離世。圖為蔡英文的三隻愛犬Maru、Bunny和Bella。(翻攝自蔡英文臉書)

蔡英文也感性的說，「Maru，謝謝你來到我的生命中，與我相伴多年。現在你跟Bella在一起，我也就不會這麼擔心了。Maru，一路上好好走，我會一直記得你。」

而蔡英文紀念愛犬離世的貼文，在短短兩個小時就超過4.4萬人點讚、點愛心，許多有養寵物的網友也紛紛留言安慰。副總統蕭美琴也留言說，「蔡總統請節哀，相信在Maru 退休後有您細心照顧，他也過了幸福的下半生。」

8月17日是國際流浪動物日，總統賴清德曾發文自曝近來領養了一隻名為「斑斑」的狗狗，當時也釣出喜愛寵物的蔡英文留言，「謝謝清德，給毛小孩一個家，恭喜你家中新增一位成員，開啟養育毛小孩之路，會很辛苦喔！但是，辛苦是值得的，也恭喜斑斑獲得中分頭爸爸。」

而在去年九月，蔡英文在狗狗節透露，她的愛犬Bella「在睡夢中安詳離開了」，當時蔡提到，狗與人相伴的時光可能只占人生命的一部分，但卻是狗的全部，所以希望毛家長都能好好珍惜和家中毛小孩相處的時光，也感性說謝謝Bella成為她的家人。