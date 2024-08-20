Intelligent Asia展出主題涵蓋工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、積層製造(3D列印)、雷射應用，以及流體傳動零組件等。本屆展覽以「AI in IA」為主軸，聚焦AI技術如何革新智造產業鏈，提升生產效率和競爭力，吸引全球科技製造業領導品牌及專家齊聚展出，共1200家廠商使用近4500個攤位。輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳表示，下一波AI已經來臨，由物理AI驅動的機器人將徹底改變行業。

近年來，人工智慧(AI)發展迅速，物聯網、永續能源、邊緣運算等話題持續受到關注，企業對於發展AI已由探索期，逐漸進入AI落地的階段。未來十年，在AI智能技術迭代及淨零永續應用雙重帶動下，預期AIoT市場將進入高速成長期，並啟動新一波產業革命。

研華偕同產業夥伴本次展覽聚焦四大主題方案，為人工智慧、智慧工廠、智慧機械、綠色低碳。

新漢集團旗下以自動化解決方案見長的子公司新漢智能長期專注在工業物聯網以及工業自動化產品的開發，今年持續參展台北國際自動化工業大展，以「智慧台灣：綠色智造、雙軸轉型」為主題，攜手生態系夥伴產品打造三大智能應用館，包括數位綠色智造館、新世代AI機器人應用館、以及綠色智造數位轉型館，完整呈現在工控機器人、半導體、以及能源管理領域的多項自動化成功應用案例。開展首日將盛大發表由新漢智能自主研發的生成式AI助理－AI企業戰情室GPT、以及智慧工廠元宇宙Smart IoT nDAS。

艾訊持續致力於研發與製造一系列創新、高效能且可靠的工業電腦產品，展區展示最in的工廠自動化解決方案，並分享AIoT賦能技術到應用市場的跨界整合。

泓格也將在台北國際自動化工業大展中，重點展示AI in IA主題下的前沿技術，涵蓋綠色節能、Edge AI與能源管理解決方案，助力企業實現智能製造與永續發展。其中Edge AI新品，為AIB-2941M邊緣AI控制器，可附加AI加速模組，即時數據處理，推動工業智能化。

凌華作為台灣產業界的戰略夥伴，不斷引領邊緣運算與各界攜手合作，成為推動AI人工智慧世界的催化者。凌華展區以「賦能AI轉型，永續智慧製造」為主軸，展出以邊緣運算為核心，呈現AI智慧製造、自主移動機器人及綠能解決方案，展現虛實整合的創新實力。當中包括全系列「AI二次方 PC」，專為應對從輕量級AI應用，到重量級的生成式AI以及自主移動機器人平台，乃至於時下最火紅的CoWoS半導體封裝製程提出高速、高準確性的自動聚焦檢測解決方案。綠能轉型上，推出新一代廠務能源與充電樁管理方案，展現凌華在邊緣AI算力的強大整合能力，驅動智能與綠能轉型，協助企業強化競爭力。

凌華現場展示搭載聯發科技處理晶片的SMARC電腦模組及生成式AI服務平台「達哥」MediaTek DaVinci，滿足低功耗的高效AI需求。與友達宇沛、致茂、法博等合作，共創自動化新價值。

嵌入式記憶體儲存品牌廠創見展示一系列工業級產品與技術，為業界提供可靠的儲存解決方案，助力推動工業自動化的未來發展。展示最新產品DDR5記憶體模組與斷電保護固態硬碟，創見工業級固態硬碟與記憶體模組也均提供防護塗層和邊緣補強技術，增強可靠度與耐用性。

宇瞻(8271)今年共推出三大亮點，為智動化光學檢測設備、ECM電化學金屬加工設備與ESG機聯網解決方案。現場的檢測機台搭載宇瞻自行開發的AOI軟體，可檢測面板外觀瑕疵；同步展示的電化學加工金屬件，可實際觀察電化學如何應用在各種難加工件，形成無刀痕、無毛邊的拋光表面。另外亦展出ESG機聯網方案的軟硬體，將工廠用電、產線數據等呈現至戰情看板與網站。