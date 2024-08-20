投信投顧公會上周發布的7月份基金績效評比結果顯示，市值型及科技型ETF表現亮眼，其中有5檔台股ETF其三個月報酬率在14%之上，包括國泰台灣5G+(00881)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、永豐智能車供應鏈(00901)等。其中又以國泰台灣5G+(00881)三個月報酬率15.18%奪得一般型ETF冠軍。該基金在六個月、一年、兩年及三年期的績效中均位居前列，今年以來的表現更是引發市場的高度關注，成為AI領域的黑馬。

國泰投信投資長鄭立誠對於00881的卓越成績表示，國泰投信擁有一支百人規模的投資研究團隊，全天候監控國際市場動態，深入剖析台股的產業發展。國泰投信憑藉其在台股主動式基金操作上的豐富經驗，超前布局市場，推出的每檔ETF皆經過精挑細選。除了深受存股族喜愛的00878，國泰台灣5G+（00881）更是早在設計之初便洞察到台灣未來最具成長力和爆發力的產業。00881憑藉其卓越的表現，以實力為投資人創造價值，成功在眾多ETF中脫穎而出，成為投資人放大資產的秘密武器。

國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，該ETF於2020年12月10日正式掛牌，追蹤臺灣指數公司發行的「臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」，精選台灣電子半導體產業中的關鍵公司，布局擁有半導體、新世代通訊、電動車及AI手機等核心技術的企業。該ETF結合了市值型與科技主題的雙重特色，並根據流動性及獲利能力等條件，依自由流通市值加權排序，挑選出30檔成分股，組成「台灣科技國家隊」。國泰台灣5G+的核心產業涵蓋55.4%的半導體類股、13.88%的電子類股及10.88%的電腦及週邊設備類股，前三大成分股依次為台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454），這些都是具有AI題材的電子重磅權值股。全球自去年ChatGPT掀起AI熱潮後，各家投信紛紛推出科技型ETF，而國泰投信早已洞察到台灣電子產業的優勢及人工智能的巨大商機，領先市場推出00881，超前卡位部署。

展望未來，9月的利多消息不斷，包括美國大選辯論後局勢的穩定及聯準會可能啟動的降息政策，將為股債行情提供助力。此外，科技領域的動態也頻頻更新，從三星推出的首款AI摺疊機、Google的新款智慧型手機和手錶，到即將問世的蘋果iPhone16，市場對AI的期待越來越高。