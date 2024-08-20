美國前總統、共和黨總統候選人川普在社群平台發布一張由人工智能（AI）生成、樂壇流行樂天后泰勒絲為他背書的假照片。然而專家分析，川普分享假泰勒絲「代言」AI照片，恐惹怒粉絲，招致反效果。

據路透報導，川普18日在自家社媒平台Truth Social貼了一張泰勒絲身穿紅白藍美國國旗元素服裝的照片，並附上「泰勒絲要你們投票給川普」的圖說。川普在貼文寫道，「我接受！」

不過，川普轉發的貼文，也包括身穿「泰勒絲粉絲支持川普」T恤的年輕女性照片和一篇諷刺文章，文章標題為「伊斯蘭國組織（伊斯蘭激進組織，ISIS）迫使泰勒絲演唱會取消後，泰勒絲粉絲轉而支持川普」，標題上方更標明是「諷刺文」。

泰勒絲至今並未公開表態支持任何2024年總統候選人，各界都希望靠這位流行樂天後發揮影響力，拉攏年輕選民。她之前曾公開挺民主黨，擁有龐大年輕粉絲群的泰勒絲，在2020年總統選舉支持現任總統拜登和副總統賀錦麗競選組合，她還在2020年的一部紀錄片裡批評川普。

雖然泰勒絲現在還未表態立場，但Swifties（泰勒絲粉絲暱稱）似乎早已認定偶像將站在賀錦麗這方。這批歌迷大軍甚至成立「Swifties for Kamala」團體，動員挺賀，該組織也已受邀出席民主黨全代會。

美利堅大學（American University）大眾傳播學院助教塔蘭（Scott Talan）分析指出，「任何政治家都可以聲稱有一小部分人支持他們，以期增加同類族群選民的數量。」

塔蘭解釋說，「川普比大多數人做得更多，且常以瘋狂或令人難以置信的方式。而川普此次轉發泰勒絲AI照就是的個例子，我懷疑這是否會吸引更多泰粉支持他。我確實認為，這可能會激怒泰粉，從而造成反效果。」