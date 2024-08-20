陸軍裝甲第586旅施姓少校，2022年帶隊到步訓部受訓，依規定不能休假及外宿，他盜用職官章偽造假單及識別證，出示衛哨受檢，要蒙騙離營被識破，遭記「大過2次」。施不服提行政訴訟，主張他10年金門服役，為彌補對家庭虧欠，才就近回家陪家人，且未審酌他3年考績甲等，處分有瑕疵，遭台中高等行政法院判決駁回。

施男是陸軍裝甲第586旅聯兵三營少校副營長，擔任機步排輪訓練級帶隊官，到步訓部受訓期間，規定不能休假、外宿，他竟盜用學員生隊長郝姓上尉的職官章，偽造價單及識別證，在2022年12月7日至11日持用，欺矇衛兵進出營區，遭識破。

軍方調查後，在2023年2月1日召開懲罰評議會議審議，依《懲罰法》及國軍風紀等規定，遭核予「大過2次」處分。施不服，提起訴願，國防部在同年5月駁回，施提起行政訴訟。

施接受調查對違規行為坦承不諱，所涉刑案部分，經檢方給予緩起訴。施主張，他事後態度良好，違失動機是因他近10年均在金門服役，為彌補對家庭虧欠、一時失慮就近回老家陪家人，事後已深感愧疚，其情可憫。

施說，他案發後遭調職、減俸領導加給5000元，已有懲處意味，另遭考核「不適服現役」，且他近3年考績均甲等，所受處分嚴厲、濫用裁量權，違反比例原則。

裝甲第586旅答辯稱，施明知受訓期間不得外出，承認偽造假單及識別證，在營區大門衛哨受檢時出示，影響部隊統御、敗壞軍譽，原處分是經懲罰評議會法定程序、委員充分討論後投票結果。

評議會有委員稱，家庭需陪伴或協助，應依程序提報假單，以正常程序返家，施抱持僥倖心態，自認熟悉營區進出規則，以不法手段達成返家目的，不當行為明確應給予嚴厲處分；還有委員指，施若再擔任領導職，無法讓人信服，使586旅榮譽受損等語。

裝甲第586旅認為，施涉犯《陸海空軍刑法》「欺矇衛兵，而通過旗警戒處所」、「行使偽造特種文書、《刑法》「盜用印章」等規定。近3年考績並不能說明應該給予減輕懲處。

法官勘驗案件查證報告、陸軍第十軍團指揮部法紀調查結案報告、懲罰評議會會議紀錄及原處分、訴願決定等資料，認定查證過程認真，施違失行為屬「言行不檢」，懲罰「大過2次」未違反比例原則或裁量瑕疵，原處分認事、用法無違誤，駁回行政訴訟。