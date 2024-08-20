台灣彩券表示，「1,000萬大富翁」每張售價新臺幣1,000元，共有3個頭獎1,000萬元，總中獎率60.01％；「金喜圓滿」每張售價200元，共有5個頭獎200萬元；2款新品總獎項超過335萬個，總獎金逾25.5億元。

台灣彩券表示，刮刮樂「1,000萬大富翁」每張售價1,000元，遊戲主題在耀眼粉鑽及金幣的襯托下光彩奪目、氣勢萬千，頭獎1,000萬元共有3個，總中獎率60.01％，是目前市面上刮刮樂頭獎及總中獎率最高的一款遊戲，高達20次中獎機會，2,000元（含）以上的獎項超過51萬個，總獎金逾18.5億元。

另一款刮刮樂「金喜圓滿」，每張售價200元，台彩表示，票面上俏皮可愛兔子歡聚烤肉賞月，充滿濃厚團圓氛圍，玩法簡單有趣，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎金，或刮出一個中文吉祥詞符號，即得獎金1,000元，1,000元（含）以上的獎項超過26萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率33％。