縣議員魏嘉賢收到業者陳情，旅宿業者遲未收到補助，他促縣政府採取行動。（本報資料照片）

為協助花蓮地震後旅宿業恢復正常營運，觀光署6月起實施自由行住宿補助1000元，花蓮有數百家業者參與，不過縣議員魏嘉賢表示，至今業者仍未收到政府任何一筆補助款項，魏批，這是業者「救命錢」，不該延宕；縣府觀光處回應，審查作業已於上週決標，廠商預計明天會開始辦理審核，會加速作業。

交通部觀光署6月起花蓮振興措施，到花蓮旅遊住宿可申請1000元，9月1日起再加碼延長到11月底，每人每月都可申請1次每房1000元補助，鼓勵自由行旅客重遊花蓮及提升東部旅遊意願，另也提高旅遊團補助。

魏嘉賢說，為預算控管並達到即時振興紓困的目的，觀光署要求業者每天上傳顧客資料，並表示活動開始即可向縣政府請領補助。業者從7月陸續送出申請文件至今，截至8月15日，未收到任何一筆補助款項，這對地震後將近半年無法平衡的旅宿業者來說，真是有苦難言。

魏嘉賢指出，公務人力有限，過去這類案件通常都以委外招標的方式，交由民間協助辦理審查工作，縣府延續這種做法。但開標日期已早過去，仍未見縣政府公告本案最終是否順利決標。

他建議縣府考慮使用第二預備金等方式，直接由縣政府以聘用臨時約雇人力的方式，來協助觀光處進行業者補助申請資料的審查，才是解決當前解決問題最有效且直接的作法。

民宿協會理事長林徐則鈾說，地震後已有幾十家停業歇業，據他了解審核作業最近已標出去，還需要時間，他已請同業稍安勿躁，也希望審核機時間不要拖太長，不是大家樂見。

新任觀光處長余明勳得知狀況後，查明事情過程，他回應不可能拒絕，一定會接受旅宿業者申請補助，他了解後，本案上週已決標出去，廠商預計明天辦公室底定，就開始接受業者申請，7月1起業者已提出上萬份申請資料，他也交代得標廠商盡快審核，觀光署也會抽驗符不符合資格，加速審核機制。