立委賴瑞隆表示，初選牽扯到其他直轄市、縣市的初選，這部分相信賴清德主席跟中常會、中執會會有相關討論、規畫，自己予以尊重。（柯宗緯翻攝）

民進黨2026高雄市長初選目前呈現5搶1態勢，日前還被國民黨立委柯志恩封為「5虎將」。前勞動部長許銘春今（20）日正式宣布投入初選，而立委許智傑則開第1槍喊話，應該提早半年初選，避免選民心慌慌，其餘選將多表尊重黨中央期程。

對此，民進黨高市黨部主委黃文益表示，民進黨基層的焦慮感來自於國民黨人選是立委柯志恩早已定於一尊，因此才有聲音表達希望黨內初選時間提早，他預計9月到黨中央開會時私下轉達基層心聲，但他強調自己沒有特別立場及決定權，實際初選期程仍需黨中央拍板決定。

許智傑表示，許銘春非常優秀，也要投入市長初選行列，給予尊重及祝福。他認為，應該把初選時間提早，有很多高雄鄉親對於人選還沒決定前，也會有點心慌，因此他希望把初選時間提早，讓支持者心會比較安定一點，不管誰出線 一定要打贏這場選戰。

賴瑞隆表示，初選牽扯到其他直轄市、縣市的初選，這部分相信賴清德主席跟中常會、中執會會有相關討論、規畫，自己予以尊重，會按照節奏一步步走。他也是前市長陳菊子弟兵，感謝陳菊栽培，他9年來擔任立委為地方爭取3000多億經費，現階段將把立委工作做好，持續爭取建設、預算。

邱議瑩則認為，陳其邁市長任期都還沒過半，現在談初選時程制定，似乎有點過早，但尊重黨中央的安排，以及所有規畫跟期程，也希望大家一起為高雄努力。

林岱樺說，對於愈多同志投入市長初選，表示大家對於高雄有責任感，對執政成績有自信心。初選期程早晚不是關鍵，而在於水到渠成，初選須符合市民期待、才能夠整合最有勝選能力的高雄隊。