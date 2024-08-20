台北市一名陳姓男子去年9月透過通訊軟體找總統大選賭盤，認為民眾黨主席柯文哲會選上總統，與盧姓莊家賭15萬元，莊家則開出3.8倍的賠率。結果隔天陳男至新北市瑞芳區時遭警方盤查，搜出手機內賭博訊息移送檢調。基隆地檢署近日偵結，並將陳、盧兩人依涉犯《總統副總統選舉罷免法》起訴，聲請簡易判決處刑。

據了解，盧姓莊家見2024年總統選舉有利可圖，便私下在通訊軟體內開設賭盤，以開票結果為賭注，邀請賭客對賭牟利。

根據檢警調查，去年9月21日晚間，陳姓賭客先押了15萬元，與盧姓莊家對賭柯文哲將勝選，盧男則對此開出3.8倍的賠率，若柯當選，陳男將可獲得高達57萬元賭金。

沒想到，就在兩人約定對賭完隔天，當陳男前往新北市瑞芳區時，因形跡可疑被警方攔下盤查，在搜索時發現他手機中與盧姓莊家的賭局，並將他帶回進一步訊問後，依違反選罷法移送檢調。

檢察官偵訊後認定，陳盧雙方於通訊軟體對話中，提及對賭總統、副總統選舉結果，已涉犯總統、副總統選舉罷免法，故依法將兩人起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。