HOLA和樂家居近期推出「家的夢想清單：線上雙人共識測驗」，調查國人與同居人在家居偏好的想像是否能達成共識，結果發現僅5％受測者順利達成，有些雖然選擇一致，但背後原因卻不相同。例如臥室窗簾的選擇，無論男女皆有7成受測者選擇「遮光窗簾」，然而男性選擇的原因主要為了「更有隱私感與安全感」，女性則是擔心「陽光灑入太熱」可能影響睡眠品質。

在HOLA進行的線上「雙人共識測驗」結果中，逾6成受測者偏好「布沙發」而非皮沙發。（HOLA和樂家居提供）

在沙發材質的選擇上，有逾6成受測者偏好「布沙發」而非皮沙發，其中年輕伴侶更偏愛布沙發，因待在家中追劇休憩的時間更長，舒適親膚質地的布沙發更符合需求。至於餐具怎麼買？經調查發現有4成伴侶對於餐具應該「成套購買」還是「自由混搭」未能達成共識，女性相較重視生活儀式感、認為風格一致更美觀，男性多數認為配合實際用餐需求及用餐空間，彈性選購的方式能讓生活更具自由。同樣在廚具配件的選擇上，多數女性會因為遇到神奇的料理小物就想入手，認為「漂亮小廢物」是增添生活儀式感與幸福感的細微關鍵，男性則認為購買廚具配件的原因是為了讓料理過程能夠享有「應有盡有的安心感」。

從HOLA進行的線上「雙人共識測驗」的數據來看，有4成伴侶對於餐具應該「成套購買」還是「自由混搭」未能達成共識。（HOLA和樂家居提供）

至於多數人最苦惱的收納問題，受到小宅比例增加影響，在調查結果中，逾7成男女皆認為擺進櫥櫃裡、簡潔有序的收納方式，比將物品擺出來更合適。同樣因為生活空間受限，多數受測者在居家裝飾的選擇中，皆以善用牆面空間、使用牆上掛畫，優於選擇桌面擺飾，大面積裝飾同時也能使居家風格更能輕易成形，然而也有部分女性仍認為添購「桌面氛圍感小裝飾物」是必要的，且能隨時調整擺設，讓生活維持新鮮感。

分享調查結果後，建議先有共識再成家的HOLA，推出「厚禮厝計畫」，即日起至12月31日前，單筆消費滿5萬享88折、滿10萬享85折、滿30萬享8折優惠。