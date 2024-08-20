「綠色風潮」迅速席捲全台！據統計，截至2024年6月底止，全台取得LEED國際認證件數，已達323件，短短4年半之間，數量已經翻倍！其中，台灣金融機構更急起直追，取得LEED認證數量，成長五倍。

2050全球淨零碳排趨勢來臨，全台正掀起一波「綠色風潮」，尤其被視為「排碳大戶」的建築產業，更是指標。

隨永續意識抬頭及ESG越來越受重視，台灣使用LEED國際認證體系的企業，橫跨各大領域，從電子高科技、商辦、金控、傳產、製造業到學校及住宅等，正搭上LEED風潮的列車。

據澄毓綠建築設計顧問公司最新資訊，截至2024年6月30日，台灣共有770個註冊LEED認證專案，總註冊面積達1,089萬坪、約3,600萬平方公尺；其中已取得LEED認證，已有323件。

短短4年半，認證件數已激增翻倍！

澄毓綠建築指出，為因應國際供應鏈要求，台灣最早導入LEED綠建築認證系統的是高科技製造業，其辦公大樓和工廠，佔台灣LEED認證專案數量，達三分之一，認證面積佔70％。

其中台灣率先取得LEED國際認證的綠工廠「鼻祖」，為全球半導體領頭羊、享有護國神山美譽的台積電，TSMC，其南科十四廠，2008年成為全世界第一座有實質運轉生產、並取得LEED黃金級認證的晶圓廠，並成為其「綠工廠辦」的標準規範。

累計至2024年5月，台積電在全台已有45個廠辦，取得LEED黃金級以上認證，成為全球半導體產業中LEED認證面積最廣的企業。

其他高科技大廠，包括：日月光、友達光電、台達電子、宏達電、聯電、三元能源科技等，皆有多座廠辦取得LEED認證。

至於在金融機構方面，LEED認證數量成長五倍，急起直追，加速綠色轉型。

統計指出，在最近五年內，金融機構的LEED認證數量增加五倍。

其中，玉山金控累積已取得14個LEED認證。其中，白金級就有6個，其總部大樓在2023年更獲得LEED白金級、LEED ZERO ENGERY零能耗及LEED ZERO CARBON零碳排三重認證。

至於花旗銀行，排名第二，有11間分行與辦公層獲得LEED認證。

第三為國泰人壽，已有7間取得LEED認證。

此外，HSBC匯豐銀行101辦公室，和兆豐銀行，獲得LEED室內裝修黃金級認證，轉動台灣綠色金融與綠色轉型之路。

負責美國綠建築協會（US Green Building Council，USGBC）北亞區市場轉化與拓展部可持續城市項目的周子涵表示，2025年LEED V5版本即將正式上路，因應全球淨零碳排趨勢，納入脫碳、建築韌性、生活健康與福祉、公平性與生態多樣性等5大要件，以期符合未來趨勢的綠建築規範，推動台灣及全球走向更綠色、永續的未來。