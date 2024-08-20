台灣生育率持續下滑，今年上半年僅6萬多名新生兒，較去年同期減少3.26％，讓網友驚呼生育率真的要雪崩了，大多數人則認為買房與養兒都是很花錢的事情，而房價已經高到一般民眾難以負擔的程度，只能在兩者之間選一件事做，養兒防老不如養房。

內政部人口統計資料顯示，今年上半年僅63874名新生兒，比去年同期減少3.26％，一名網友昨（19）日在PTT八卦板表示，目前台灣適合生育的35歲以下女性太少，台灣生育率恐怕真的沒救了，離雪崩的日子近了。

其他人感嘆「龍年都這樣了，明年全年大概10萬左右」、「之前國發會有推測，2070年台灣老年人口占比43％，笑死」、「電搞不好，物價、房價狂飆，誰敢生」、「一直說要救，但實際上就是看不到什麼成果」、「其實早就雪崩了，現在只是繼續崩而已好嗎」。

也有不少人認為，生育率下滑是高房價、高物價及低薪導致的，紛紛喊「我自己都養不活了，生什麼小孩」、「大炒房時代還要我拿錢去養小孩，請你自重」、「養兒防老已經不如養房防老了」、「房貸要扛40年，等大家繳完就有錢生了，我知道你很急但你先別急」、「沒錢真的不要生，小孩只會埋怨，不如拿去買房或投資」。