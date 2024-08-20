台北大巨蛋舉辦演唱會前須先經性能審查，負責營運的遠雄集團已將自衛消防編組計畫送消防安全基金會查核驗證，結果報告書今日審核完成，正式公文最慢明日會送達遠雄方。台北市長蔣萬安說，核定成功接下來會依相關程序進行，審查過就會舉行演唱會；至於國慶晚宴則依期程預計於10月5日舉行，將持續積極與立法院與內政部溝通。

蔣萬安20日出席於市府大樓舉辦的「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會受訪表示，消防安全基金會今天已正式核定，接下來會依相關程序進行，大巨蛋若要舉行非體育賽事，如演唱會，遠雄方接獲相關申請就會送到市府，他們將依《大型活動程序管理自治條例》跨局處審查，審查過就會舉行演唱會。

蔣萬安表示，他個人最期待第一位站上大巨蛋開唱的是江蕙，當然每一位歌手，他們都歡迎，不管是周杰倫、阿妹、五月天或是動力火車等等，都是大家喜歡天王、天后級的歌手，並指出這對大巨蛋是一個歷史時刻，大巨蛋開辦演唱會，不只是帶動音樂產業，更像象徵都市經濟發展，他們將持續努力，會在程序安全無虞下，盡快來舉辦演唱會。

至於記者提問何時要與江蕙同台，蔣笑著回應，不只你們期待，他也很期待，目前持續連繫中，希望能有機會當面邀請江蕙大巨蛋復出開唱，更再次提到與妻子婚禮進場歌曲就是「家後」，對他具有特別意義，且「家後」也是20屆金曲獎票選最喜愛歌曲，相信江蕙的歌曲不分年齡層、世代大家都喜歡。

此外，國慶晚宴籌畫進度，蔣萬安回應，目前依照相關期程，大概10月5號會在大巨蛋舉辦，將積極與立法院及內政部溝通協調，並點出這也是台北市經多年後，再次輪到舉行國慶晚宴，希望能順利圓滿完成。