立法委員何欣純20日邀內政部民政司及台中市政府及太平區公所等人共同到頭汴、聖和里二里聯合活動中心預定地會勘。（馮惠宜攝）

台中太平區頭汴里及聖和里昔使用的活動中心老舊，市府拆除頭汴里活動中心規畫重建聯合活動中心，臨動工興建卻差了逾1000萬元經費，立委何欣純今（20日）上午邀內政部民政司及台中市政府到現場會勘，眾人皆認為有急迫性及需求性，內政部代表允諾納入2025年前瞻城鄉基礎建設計畫建請行政院核定。

立法委員何欣純20日邀內政部民政司及台中市政府及太平區公所等人共同到頭汴、聖和里二里聯合活動中心預定地會勘。（馮惠宜攝）

原頭汴及聖和所使用的活動中心均為2081年所建，建物歷經921地震，安全堪虞，台中市政府規畫於頭汴活動中心新建2里共用聯合活動中心，分年編列共4428萬興建，未料因遇人力和物料飆漲，工程經費調整到5487萬，還有逾1000萬經費待籌措，原預定今年（2024）動工也因此延宕。

何欣純說，頭汴里及聖和里2里屬鄉村地區，活動中心社區使用量大，1周使用超過5天，有長輩關懷據點共餐需求，也有孩子的課後照顧需求，目前由台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫執行中，立院9月即將開議為預算會期，她將全力爭取並支持納入城鄉基礎建設計畫。

民政司司長鄭英弘說，新建活動中心補助有2個要件，1為急迫需求性，2是工程計畫執行能力，現場看完認為2個要件都符合，此案為頭汴聖和2里聯合活動中心最高可補助新台幣900萬元，將盡速進行部內程序後報陳行政院納入2025年度中央政府總預算案。

何欣純說，2025年前瞻計畫雖然尚未審查，但地方政府相關工程招標及發包程序仍照預定進行，明年初獲政院核定後再辦理預算合併即可，此活動中心盼能如期在2025年11月啟用。