台灣政府推出新青安房貸，包括貸款期限可到40年、寬限期最長可到5年，引起新一波炒房等亂象，鄰近的南韓也有類似情況，南韓政府推出50年房貸，吸引投機客大舉炒房，導致年輕人買不起房，有人乾脆選擇躺平，今年7月青年層（15至29歲）不工作也不求職的「休息」人數，已擴大至44.3萬人，創下歷年同月最高紀錄。此外，南韓房價高漲也導致低生育率的問題。

南韓去年推出50年期房貸，當地投機客大肆炒房，根據韓聯社報導，首爾松坡區大約15坪的公寓，開價3780萬台幣，有人才接手半年，房價就暴漲500多萬。今年前5月首爾成交的公寓當中，每5套就有1套成交價超過15億韓元(近新台幣3900萬元)。

南韓年輕人眼看首爾房價狂飆，部分年輕人索性躺平，不願意當房奴，南韓統計廳公布的數據顯示，7月青年層（15至29歲）就業率僅46.5%，相比2023年同期下降0.5個百分點，不工作也不求職的人數高達44.3萬人，較去年同期增加4.2萬人，不但超過新冠疫情期間，更創下實施這項統計以來的單月最高紀錄。

南韓房價高漲也導致低生育率問題，去年新生兒人數為23萬人、年減7.7%，總和生育率0.72，雙雙創下歷史最低紀錄。南韓為了挽救低迷的生育率，不斷祭出新措施，從2024年開始，每名新生兒到7歲，至少可領到2960萬韓元（約新台幣77萬元）的補助。