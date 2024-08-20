王陽明近期再宣傳電影《角頭：大橋頭》的活動中，因拒絕粉絲比愛心，隨後又在社群回覆「我不比娘砲的動作」而遭到炎上。對此，有網友逆風發聲，透露多年前巧遇王陽明時的狀況，當時對方的舉動讓他覺得非常真誠。

王陽明拒比愛心「娘炮說」涉歧視 網全炸鍋：性別意識低落

一名網友在Threads發文提到，自己多年前曾在烏石港偶遇王陽明，當時他向對方詢問「你刺青好帥在哪刺的？」王陽明則親切回應，「謝謝你，我在新莊刺的」。而去年原PO又再度於烏石港停車場遇到王陽明，當時對方在開車離開前，還搖下窗戶向他揮手再見，「我們根本不熟也不算認識，但他讓我感覺沒有明星耍大牌的樣子。」原PO坦言，其實王陽明大可不必理會他，但對方的舉動讓他感到「為人很真誠，光這點我就想支持他」。

有網友透露曾巧遇王陽明。（圖／翻攝自王陽明Threads）

文章一出便在網上掀起兩派討論，一方網友紛紛留言力挺王陽明，同時分享自己遇到王陽明經驗，「上次跟他搭同一班航空，他對空服人員態度也很好，沒有明星耍大牌的樣子。」而王陽明本尊也現身回應了一個「雙手合十」的符號，向原PO表達感謝及支持。不過當中仍有不少人質疑他的「娘砲」言論可能涉及性別歧視，也認為原PO所說的事情與王陽明被炎上的事情是兩回事，「所以這跟他的這涉及性別歧視言論有什麼關聯？」。

除此之外，王陽明的老婆蔡詩芸19日也發文TAG王陽明發文：「一年沒上threads，怎麼今天一開都是王陽明？」但卻未提老公近期的風波。對此，王陽明本人則在留言區親自回應「因為大家都去看角頭 Michael哥了！」