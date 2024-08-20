桃園市消防局大湳分隊今（20）日早上接獲民眾報案，指稱在八德區一處建築工地有人遭壓傷，需要救援。消防人員趕抵現場後，發現余姓工人倒臥破碎磚牆旁，意識清楚但無法自行移動，左腳踝疑似骨折，頭部還有擦傷，由於現場工地空間狹窄難以搬運，消防人員拿出長背板將人固定後放置籃式擔架，再利用吊臂成功救出送醫。

51歲余姓工人20日早上9時多在八德區的工地工作時，旁邊磚牆突然倒塌，壓在余姓工人身上，其他工人見狀立刻將磚塊移除，不隨便移動患者並馬上撥打119，同時也在旁照護等待救援。

大湳及一搜消防人員到場後，立刻接近余姓工人，先是確認他意識清楚，但因左腳踝疑似骨折且全身無力、無法移動，加上頭部有輕微擦傷，消防人員為避免他再度受傷，小心翼翼的以長背板固定。不過現場工地無樓梯，僅能依靠鷹架上下移動，但鷹架空間實在狹小，無法順利搬運，於是消防人員出動吊臂搭配籃式擔架，最終順利將人員救出，就近送往聖保祿醫院治療。