新華社20日報導，地處渤海灣遼河三角洲的遼寧省盤錦市，初秋迎來最美季節；這個曾經的「南大荒」，變身魚米之鄉，上演新的蝶變。加強生物多樣性保護，盤錦溼地也是野生動物棲息的「天堂」。
盤錦是座被輕輕放在溼地上的工業城市。這座因油而興的工業城市，也因「溼」而美。擁有2165平方公里自然溼地，300餘種珍稀鳥類棲息繁衍，和諧共生。
二十世紀五十年代起，數十萬青年來到這片「南大荒」，披星戴月揮汗拓荒，開啟了油田開發、治堿種稻的艱難創業。粗放工業生產讓遼河變得渾濁；一些葦田變成稻田、灘塗變成養殖場，過度索取讓溼地不堪重負。
2015年起，盤錦市打響生態恢復發令槍，逐一落實補償轉產、異地置換方案，到2020年實現遼河口溼地598個圍海養殖戶全部退出，恢復溼地8.59萬畝、自然岸線15.77公里，造就了全國最大的「退養還溼」單體工程。
「就像一次刮骨療傷，雖然很痛但值得。」盤錦市自然資源局幹部孫大志說，隨著一片片潮溝被清淤疏浚，魚蝦開始洄游繁殖，溼地生態功能開始復甦。
時值暑假，盤錦紅海灘國家風景廊道遊客如織。「景區內3萬畝紅海灘與海洋、蘆葦盪構成了一幅奇美畫面，是難得一見的河口溼地景觀。」盤錦紅海灘旅遊發展有限公司董事長孫煥新這樣說。
獲得「國際溼地城市」稱號，盤錦市以紅灘綠葦、鶴舞鷗翔的生態之美，每年吸引近千萬人次遊客觀光旅遊。以溼地為品牌，盤錦市不斷培育文旅新業態和消費新熱點。春季「觀鳥賞花、踏青採摘」，夏季「休閒避暑、暢享田園」，秋季「觀紅灘綠葦、品蟹肥稻香」，冬季「嬉冰雪、泡溫泉、住民宿、過大年」，全時全季全域旅遊漸入佳境。
從遼河三角洲，到三江平原，獨特的自然景觀吸引遊客湧流。但盤錦市和北大荒集團的旅遊開發並沒有止步於自然景觀。
盤錦市每到秋冬季節舉辦的「紅海灘國際馬拉松賽」和「冰淩穿越挑戰賽」，每年吸引眾多跑友和極限運動愛好者。依託兩大賽事，盤錦市舉辦「最北海岸線露營大會」、逐夢冰淩越野賽、動力傘大賽、帆船拉力賽，做大盤錦蘆花節、遼河溼地燈會，全面提升「吃住行遊購娛」服務品質，吸引遊客四季不斷。2024年上半年，全市接待旅遊人數2716.8萬人次，同比增長64.5％；實現旅遊收入195億元，同比增長13.3％。
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