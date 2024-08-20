南大荒築牢生態屏障從過度索取到反哺保護做足旅遊特色。圖為丹頂鶴雛鳥在遼寧盤錦市林業和濕地保護服務中心鶴類繁育保護站內嬉戲。（新華社）

南大荒築牢生態屏障從過度索取到反哺保護做足旅遊特色。圖為農業機械在遼寧盤錦市遼河三角洲尤巧元家庭農場稻田收割水稻。（新華社）

南大荒築牢生態屏障從過度索取到反哺保護做足旅遊特色。圖為遊客在遼寧盤錦紅海灘國家風景廊道景區遊覽。（新華社）

南大荒築牢生態屏障從過度索取到反哺保護做足旅遊特色。圖為西太平洋斑海豹在遼寧盤錦三道溝海域的灘塗上休息。（新華社）

南大荒築牢生態屏障從過度索取到反哺保護做足旅遊特色。圖為工作人員在遼寧盤錦市大窪區三角洲「蟹稻」綜合種養模式試驗基地的稻田收穫河蟹。（新華社）

新華社20日報導，地處渤海灣遼河三角洲的遼寧省盤錦市，初秋迎來最美季節；這個曾經的「南大荒」，變身魚米之鄉，上演新的蝶變。加強生物多樣性保護，盤錦溼地也是野生動物棲息的「天堂」。

盤錦是座被輕輕放在溼地上的工業城市。這座因油而興的工業城市，也因「溼」而美。擁有2165平方公里自然溼地，300餘種珍稀鳥類棲息繁衍，和諧共生。

二十世紀五十年代起，數十萬青年來到這片「南大荒」，披星戴月揮汗拓荒，開啟了油田開發、治堿種稻的艱難創業。粗放工業生產讓遼河變得渾濁；一些葦田變成稻田、灘塗變成養殖場，過度索取讓溼地不堪重負。

2015年起，盤錦市打響生態恢復發令槍，逐一落實補償轉產、異地置換方案，到2020年實現遼河口溼地598個圍海養殖戶全部退出，恢復溼地8.59萬畝、自然岸線15.77公里，造就了全國最大的「退養還溼」單體工程。

「就像一次刮骨療傷，雖然很痛但值得。」盤錦市自然資源局幹部孫大志說，隨著一片片潮溝被清淤疏浚，魚蝦開始洄游繁殖，溼地生態功能開始復甦。

時值暑假，盤錦紅海灘國家風景廊道遊客如織。「景區內3萬畝紅海灘與海洋、蘆葦盪構成了一幅奇美畫面，是難得一見的河口溼地景觀。」盤錦紅海灘旅遊發展有限公司董事長孫煥新這樣說。

獲得「國際溼地城市」稱號，盤錦市以紅灘綠葦、鶴舞鷗翔的生態之美，每年吸引近千萬人次遊客觀光旅遊。以溼地為品牌，盤錦市不斷培育文旅新業態和消費新熱點。春季「觀鳥賞花、踏青採摘」，夏季「休閒避暑、暢享田園」，秋季「觀紅灘綠葦、品蟹肥稻香」，冬季「嬉冰雪、泡溫泉、住民宿、過大年」，全時全季全域旅遊漸入佳境。

從遼河三角洲，到三江平原，獨特的自然景觀吸引遊客湧流。但盤錦市和北大荒集團的旅遊開發並沒有止步於自然景觀。

盤錦市每到秋冬季節舉辦的「紅海灘國際馬拉松賽」和「冰淩穿越挑戰賽」，每年吸引眾多跑友和極限運動愛好者。依託兩大賽事，盤錦市舉辦「最北海岸線露營大會」、逐夢冰淩越野賽、動力傘大賽、帆船拉力賽，做大盤錦蘆花節、遼河溼地燈會，全面提升「吃住行遊購娛」服務品質，吸引遊客四季不斷。2024年上半年，全市接待旅遊人數2716.8萬人次，同比增長64.5％；實現旅遊收入195億元，同比增長13.3％。