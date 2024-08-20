台灣第一名模林志玲2019年與日本天團放浪兄弟成員AKIRA結婚後，育有一子，近年多將重心放在家庭，鮮少公開露面。為善不落人後的她，今（20日）早特別出席公益記者會，與台北市政府合作，將情緒管理教育推廣至校園，希望呵護兒童與青少年的心理健康，幫助更多朋友認識自己的心靈與情緒，養成正向積極的性格，減少對家庭及社會的負擔。而她一襲粉色雕花貼身洋裝現身，絕美臉蛋和身材也立刻引起台下眾人陣陣驚呼。

林志玲創立的「志玲姊姊慈善基金會」長期致力於兒童教育與學習圓夢，近年深感兒少心理健康的重要性，「孩子脆弱墜落的時候得有人拉他一把」，便發起「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」。她在台上受訪時坦言，幾年前許下了小小的心願，希望心理健康能進入校園，成為青少年的人生必修課，「有心理健康，學生才有力量去面對未來和解決困難」，並介紹此次課程主要有「情緒的認識與調節」、「培養客觀的自我認知」、「人際的交往與溝通」、「尋找理想與設定目標」4大主題。

林志玲（右）與台北市市長蔣萬安一同呼籲重視青少年的心理健康。（羅永銘攝）

談到面對負面情緒的方法，向來以高情商出名的林志玲分享，她有個情緒3連問的方式，「先問自己是不是應該發這個脾氣？再來發脾氣對象是對的嗎？有沒有更好、不傷人的溝通方式？」至於面對育兒時產生的憂鬱該如何解決？林志玲甜笑說，「許多媽媽都會溫馨提醒我孩子長得很快，我現在正好孩子是2歲最可愛的時期，所以我也處於非常珍惜的階段，換個態度跟角度就會非常快樂」，自己不會跟著孩子的情緒走，「因為他們可能在下一秒就沒事了，所以要讓自己先冷靜！」

林志玲大方分享面對負面情緒的解決之道。（羅永銘攝）

最後，林志玲希望呵護大家的心理健康，幫助更多朋友擁有快樂人生，「讓我們一起學習愛自己，陪伴孩子成長為自信陽光青少年」，也暖心呼籲「只要心還在的一天我們就可以有所改變，用愛撫平創傷，同心守護未來。」