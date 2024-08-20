新冠疫情後民眾報復性出國，導致國旅大幅衰退，今年全台不只旅遊勝地墾丁人潮慘澹，就連離島也受影響，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，馬祖旅宿今年7月的住房率下降到4成，8月更慘只有剩1、2成，業者認為和民眾出國有關。

據《ETtoday新聞雲》報導，黃正聰表示，除花蓮遠雄悅來飯店、墾丁夏都酒店等10間上市櫃旅館，今年7月營收比去年同期嚴重衰退，這波國旅低潮也重挫離島地區。

黃正聰說，馬祖的旅遊旺季是4～10月，依照往年住房率至少有7、8成，但今年7月的住房率只有4成，8月受農曆七月鬼月影響，住房率更只剩下1、2成，業者認為今年會如此慘，和民眾都出國玩有關，擔憂今年恐提早迎接淡季。

今年截至7月為止，出國人次近1千萬，來台旅客卻僅433萬多人次，還不到出國人次的一半，顯示國旅不僅國人不買單，外國觀光客來台意願也不高，對國旅更是雪上加霜。