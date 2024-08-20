大陸國防部長董軍20日在北京會見越南國防部部長潘文江（Phan Van Giang）。董軍表示，中越兩軍應保持雙方在政治工作、人員培訓、聯演聯訓、國際協作等領域合作勢頭，推動兩軍合作取得更多務實的成果。

董軍會見潘文江時說，中共中央總書記習近平與越共中央總書記蘇林舉行會談，共同引領中越命運共同體建設走深走實，為兩軍關係發展提供新的契機。

董軍強調，中越是具有戰略意義的命運共同體，兩軍應乘勢而為，按照兩黨最高領導人的擘畫指引，堅定合作信念，加速提升各領域合作質效，保持雙方在政治工作、人員培訓、聯演聯訓、國際協作等領域合作勢頭，不斷擴大新領域，豐富新內涵，共同鞏固發展好兩軍關係，推動兩軍合作取得更多務實的成果。

據大陸國防部網站引述，潘文江說，越中都是共產黨領導的社會主義國家，兩黨最高領導人為進一步深化和提升越中全面戰略合作夥伴關係指明了方向。越方願與中方繼續加強兩軍在團組互訪、邊境友好交流等領域合作，推動兩軍關係邁上新高度。

越共中央總書記、國家主席蘇林於18日至20日赴大陸進行國事訪問，中國也成為他就任越共中央總書記後出訪的首個國家。潘文江是此次陪同出訪的官員之一。

據越通社報導，此行陪同蘇林出訪的有：越共中央政治局委員、中央書記處書記、越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰；中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長黎明興；中央政治局委員、胡志明國家政治學院院長、中央理論委員會主席阮春勝；中央政治局委員、國防部長潘文江大將；中央政治局委員、公安部部長梁三光上將；中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠；中央書記處書記、中央辦公廳主任阮維玉；中央委員、政府副總理陳流光；中央委員、國會副主席阮克定；總書記助理和國家主席助理；越南社會主義共和國駐中華人民共和國特命全權大使。