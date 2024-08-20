新華網20日報導，近期，來自中國科學院地質與地球物理所的科學家團隊用定量地球動力學模型揭示出，青藏高原持續生長核心動力源來自從南向北的「地幔風」。該「地幔風」北向推動印度板塊和亞歐板塊的南緣持續碰撞，從而導致青藏高原幾千萬年以來的擠壓和隆升。該研究已發表於國際學術期刊《自然-通訊》。

「學術界一直在研究，到底是什麼力量如此持久地推動印度板塊向北漂移，並且還能克服青藏高原加厚地殼形成的巨大反推阻力。在傳統的板塊構造理論中，俯衝板片的拉力和大洋中脊的推力，均無法解釋這種持續幾千萬年的劇烈構造演變現象。因為此前科學研究已經證實，大洋板片拉力在印度板塊和亞歐板塊碰撞系統中並不存在。」該研究專案負責人、中國科學院地質與地球物理研究所研究員劉麗軍說。

劉麗軍指出，為了解開這個謎團，研究團隊利用定量地球動力學模型開展研究，這種方法可以模擬全球尺度的地幔動力學，並涵蓋數億年的時間跨度，從而系統性瞭解地幔的運動形式和動力來源。該研究團隊最終在分析模擬結果時有了重大發現，地球深部存在強大橫向物質流動——「地幔風」。它的流速超過上覆的印度板塊速度，從而對印度板塊底部施加向北拖曳力，這種拖曳力非常巨大，足以與傳統上被認為是板塊構造主要驅動力的大洋板片拉力相媲美，且能夠滿足抬升青藏高原所需的強大力量。

該專案研究團隊進一步分析指出，前期俯衝的新特提斯洋板片和伊邪那岐—太平洋板片在沉入下地幔的過程中，對上地幔造成巨大橫向壓強變化，並在青藏高原下方形成一個低壓中心，壓強變化驅動著青藏高原周圍的上地幔從遠到近的彙聚，進而形成「地幔風」。

劉麗軍表示，此次「地幔風」的科學發現有助於重塑對板塊構造理論和大陸動力學的理解。科學團隊識別出的位於印度板塊下方的北向地幔流，也僅僅是以青藏高原為中心的更大規模地幔彙聚流的一小部分。「地幔風」新理論未來可能對一系列未知的區域地理現象作出合理科學解釋，例如東亞俯衝板塊向內陸漂移上千公里、西太平洋弧後盆地的形成以及澳洲板塊的快速北移等。