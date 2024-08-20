李洋昨（19日）晚在17LIVE跟粉絲分享比賽小故事，被問到搭檔王齊麟有無需要改進的地方？他直言「應該是晚睡跟遲到」。他爆料王齊麟因為晚睡，所以常遲到，但通常都是日常練習會晚到幾分鐘，結果有次參加馬來西亞的公開賽險些遲到，讓他差點對王齊麟發脾氣。

李洋說，王齊麟那時晚睡，導致隔天起不來，錯過第一班車，當賽事快開始時還遲遲未見蹤影。當時情況非常緊急，裁判差點就要宣布他們棄權，所幸王齊麟在最後一刻壓線現身球場。好脾氣的李洋說，他事後也很難對王齊麟生氣，「他會很『塞ㄋㄞ 』，用飲料、點心等方式表達歉意、說對不起」，讓他想生氣也氣不起來。

李洋直言王齊麟2壞習慣「晚睡、遲到」。（圖／中時資料照）

李洋說，跟王齊麟相比，他很自律，每晚11點睡覺，早上7點20分起床，接著開始一天的訓練課程；而王齊麟都是12點後才睡，而且晚上習慣玩遊戲還常玩到激動大叫，把睡夢中的李洋吵醒。但後來王齊麟發現李洋習慣早睡後，就會貼心地在晚上11點後消音。

比賽過程中會不會爭吵？李洋笑說，「（這次奧運）一直贏，怎麼會爭吵呢？」他覺得，過程難免會有情緒，但隔天冷靜下來就會把話講開了，加上因為知道兩人都是為了共同目標努力，所以發生爭吵的機會很少，他強調，「都不講，才是不好的。」

李洋在17LIVE跟粉絲分享比賽小故事。（圖／17LIVE提供）

另外，節目一開始，李洋便急著跟直播間的粉絲喊話，請某位在網路論壇發文的女網友趕快跟男朋友去吃晚餐，千萬不要因為他跟男朋友鬧分手。原來是有位女網友為了收看李洋的直播搶簽名，想要取消晚上跟男友的生日大餐，讓男友不滿，還可能會分手。貼心的李洋說，請這位網友趕快來留言，簽名直接送給她，千萬不要為這種小事糾結。