中國廣播公司前董事長趙少康不滿資深媒體人周玉蔻，在臉書PO文及電視節目上指稱他「拋妻棄子」等語，提告求償1000萬元。台北地方法院判決周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周女賠20萬元，可上訴。雙方上訴，台灣高等法院今維持判賠金額，且判不得再散布「不認骨血」等內容。可上訴。

周玉蔻於2012年9月17日在臉書PO文，指趙少康「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路…關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血」等語。

同年月19日，周女在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

趙少康不滿周玉蔻言論，提起民事訴訟，向周玉蔻與民視連帶求償新台幣1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

北院去年10月11日判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論。

雙方不服上訴。高院認為，周玉蔻應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元。

而她在一審判決後、2024年1月5日又在放言網站陳述有關趙少康拋妻棄子之事，趙請求她不得再發表或散布，高院認為應准許。本案可上訴。