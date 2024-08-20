GeoVax Labs和Tonix製藥的股價領漲。這兩家公司加起來的總市值不到5000萬美元，並且在市場上仍沒有任何產品。GeoVax股價累計上漲了47.9%，來到10.44美元；Tonix也上漲了41%，至63美分。

Emergent BioSolutions在周一盤前上漲5.4%，收盤漲12.6%，來到12.1美元；該公司疫苗被批准用於天花，已被用作天花疫苗，但美國食藥署(FDA)尚未批准用於對抗M痘病毒。

一種新的M痘變種病毒在非洲迅速蔓延開來，迫使世界衛生組織(WHO)在上周三宣布，M痘病毒為全球公共衛生緊急事件。

瑞典在上周四公布非洲以外的首個病例。隨後歐洲的疾病預防機構在上周五說，該地區將出現更多輸入性病例。

丹麥上市、製造M痘疫苗的Bavarian Nordic，雖然周一下跌了4.1%，但是在上周五大漲20%，上周累計上漲50%。該公司也是目前為止，唯一獲得美國FDA批准疫苗的公司。

由於M痘藥物的試驗研究未達到主要目標，Siga Technologies股價在上周四重挫近20%。