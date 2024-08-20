孫安佐日前擔任《拳願明星格鬥賽》導師，與同為導師的「台中拳王」韓森爆發肢體衝突，如今傳出兩人10月有機會在擂台上對決，孫安佐更在影片中信誓旦旦表示：「獲勝機率有70%」。不過他昨晚(19日)開直播時，除了直言台灣不會進步之外，更強調：「有問題的永遠都是人」。

孫安佐開直播時點出台灣無法進步的原因，在於喜歡仿效國外，不過卻沒有辦法學到完整，往往只能做到某種程度說到激動處還大爆粗口：「what the xxxk？難怪沒辦法進步，有些時候啦，有些時候也有學到概念，就很看事情，在美國就很不錯」」。

孫安佐開直播直言台灣不會進步，更強調：「有問題的永遠都是人」。（圖／sun_gojo99 IG）

孫安佐接著提到有人光開一台車，就足以讓好幾個人致死，倘若真要對人不利，不管什麼東西都能當武器：「如果用在攻擊用途，拿槍跟開車有什麼差別，有問題的永遠都是人。」忍不住感概：「心態不對法律管再嚴有用嗎？」對於被問及在泰國被下蠱一事，孫安佐則表示：「結果我很正常，我只是想法太超越了」。

孫安佐疑似回應被毆一事。（圖／sun_gojo99 IG）

孫安佐日前受邀擔任《拳願明星格鬥賽》選秀導師，遭另一位評審韓森嗆聲「腦子有洞」，質疑他有何資格擔任評審，兩人因此上演全武行。對此，孫安佐事後曬出舉起拳頭自拍照，還寫上關鍵字「What」，不知是否針對此事作出回應。不過日前他拍影片談及此事，只見態度相當淡定，對著鏡頭強調：「沒什麽大事」，接著向孫鵬、狄鶯喊話：「沒事啊，爸媽，你兒子很耐打」。對於恐被雙親制止參賽，他自信表示：「我沒問題的」，至於被經紀人要求要加強訓練，他則是面無表情回應：「我訓練從來沒有偷懶過」，還向《拳願明星格鬥賽》喊話：「該處理這場拳賽了吧」。