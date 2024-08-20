病例線上申請流程。（亞東醫院提供）

亞東醫院今舉辦「病歷申請e鍵通，在家完成好輕鬆」平台上線成果發表會。（亞東醫院提供）

亞東醫院「病歷線上申請平台」於7月8日領先全國正式上線，今（20）日舉行成果發表會，請到衛生福利部技監楊芝青、資訊處處長李建璋及健保署副署長龐一鳴等人共同見證，民眾無需下載APP，在家即可一站式完成病歷申請，不僅節省時間，也確保病歷申請的安全性和私密性。

亞東醫院院長邱冠明表示，亞東醫院致力為患者提供更便捷、更高效的醫療服務，解決病人申請病歷的繁複流程的困擾，同時也減輕醫院同仁在身分驗證上的負擔。自平台上線以來，截至8月19日已超過50位民眾藉由該系統成功申請病歷，累計申請116份電子病歷，滿意度均超過90％。

楊芝青指出，醫療數位轉型正快速改變醫療產業，電子病歷的發展更代表醫療行業的深刻變革。隨著數位技術的深入應用，醫療服務的效率和品質也顯著提高。「病歷線上申請平台」為電子病歷發展的最新成果之一，賦予民眾更大的自主權，使病歷申請變得更為簡便，提升病歷的可攜性。

楊芝青強調，該平台在開發過程中經歷了數月的設計、測試和調整，每個細節都以民眾的使用體驗為出發點，體現技術創新與患者需求的深刻關懷，全面提升醫療服務的整體體驗。

亞東醫院表示，將持續推動醫療服務數位轉型，探索更多創新應用，深化數位技術在醫療領域的應用，為患者帶來更多便利與福祉。期透過「病歷線上申請平台」的成功運行，為醫療服務的數位轉型樹立新的標竿，推動醫療服務邁向新高度。