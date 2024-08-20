大陸央視新聞20日報導，近期由中國大陸帶頭修訂的國際標準《道路車輛—乘用車外部防護》（ISO 2958：2024）正式發布，這是汽車被動安全領域首個由中國大陸帶頭完成的ISO國際標準。

安全是汽車發展的永恆主題，也是國際標準組織的重要研究方向。2021年12月，結合汽車安全技術和產業發展優勢，大陸在國際標準組織道路車輛技術委員會（ISO／TC22）提出修訂乘用車外部防護（ISO 2958：1973）的國際標準提案，並於2022年2月18日正式立項。該專案由中國專家擔任專案負責人，專案期間中國專家發起成立ISO／TC22／WG18汽車外部防護工作組並擔任召集人，來自德國、法國、馬來西亞等國家的專家共同參與了該標準的研究及制定工作。

ISO 2958：2024在完善汽車外部防護試驗方法的基礎上，進一步增加了對混合動力汽車和純電動汽車充電系統和動力系統的技術要求，提出了智慧感測器及燈光元件等車輛低速完整性解決方案，從而形成了完整的汽車低速碰撞安全防護技術要求和試驗方法。該標準適用安裝監視鏡頭、雷達等新型組件及特殊零組件功能的多種動力形式的乘用車，有助於推動全球汽車安全技術進步和產業快速發展。