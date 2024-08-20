嘉義縣中埔鄉一處民宅昨（19日）下午槍聲大作，57歲陸籍殷姓女子倒在血泊中，開槍77歲余姓凶嫌此時已報警，拿著獵槍等候警方到場，據凶嫌向警方聲稱，鄰居殷女一家長期在晚上製造聲響，讓他睡不好，昨下午因身體不舒服，才會一時氣憤對殷女開槍，而殷女送醫搶救不治，警方依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例將余嫌移送嘉義地檢署偵辦。

余姓凶嫌與死者同住在中埔鄉和美村一處社區，殷女與66歲葉男同住，和凶嫌一家是隔壁鄰居，昨下午葉男在樓上，約下午3點突聽到1樓發出巨大聲響，馬上下樓查看，發現57歲的同居人殷女倒在廚房地板上，身上血流不止，已無意識，葉男立即報警，經送醫急救後，殷女宣告不治。

而凶嫌主動報警，坦承自己開槍殺人，警方抵達時，他態度配合，表示因受不了鄰居晚上會發出聲響，讓他睡不好，昨下午因身體不舒爽，認為是鄰居造成的，才會拿出多年前朋友送的獵槍，從後門走到隔壁廚房外，朝內對死者開槍。

警方當場逮捕老翁，起獲涉案手持獵槍1把、霰彈子彈3發及番刀1把等證物，隨即將犯嫌帶返分局偵訊，目前槍枝已送嘉義縣警局鑑識科鑑定，警方正積極釐清槍枝來源，另持續清查嫌犯是否涉及其他案件，或是有共犯參與。

嘉義地檢署檢察官會同法醫今（20日）上午相驗後，認屬他殺嫌疑，已訂於明天21日下午1點解剖確認死因。