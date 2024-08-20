2022年縣市長九合一選舉期間，國民黨籍新北市議員當選人蔡淑君，被控透過建設公司、園藝商，以免費幫社區鋪設地磚、修剪花木等修繕工程的方式賄選，新北地檢署對蔡淑君提起當選無效之訴，新北地院一審去年8月駁回檢方之訴，蔡淑君勝訴；二審今（20）日駁回檢方上訴，蔡淑君確定當選有效。

檢方指控，參選新北市第2選區（五股區、泰山區、林口區）市議員的蔡淑君，選舉前涉嫌透過董姓建商及擁有700多戶、住戶高達2千多人的林口「台北新都」社區藍姓主任委員，免費提供62萬元鋪設地磚修繕工程，藍並邀請蔡女前往社區頒布感謝狀並合照，將感謝狀與合照等文宣，張貼在社區31部電梯中，使社區住戶知悉蔡淑君捐助成果。

蔡淑君還商請不知情的園藝廠商，以免費贊助方式，由園藝商前往林口一處國宅社區，為社區內園藝植栽大規模修剪3、4天，約花費18餘萬元；之後蔡還在該住戶大會中主動表示「社區的大型植栽修剪都是我免費贊助，我會作大家的靠山（3）」等語，並以手勢比出競選號次3號，涉對團體賄選。

新北地院認為，檢方未能證明這兩個社區是屬「文化、學術、宗教、體育、聯誼、職業或政治理念」合一目的、具有共同目標人群所結合的集團，不符選罷法中的「團體」定義，也不足以影響選民投票意向。

新北院認為，蔡淑君透過建商替社區免費鋪設地磚，對住戶而言可能只會認為有益於社區及行人，而免費修剪花木的地點，也非專供社區使用，而是由公眾共享，皆不足以動搖或影響住戶投票意向，判檢方敗訴。

檢方上訴，高等法院認定，蔡女協助社區修繕地磚時，社區居民沒未達成要修繕的共識，參與社區公共事務的意願也不高，不足以動搖社區選民投票意向。

至於贊助社區修剪花木，二審合議庭認定，該社區大會時，也有其他黨派候選人到場，管委會同時也有報告各議員協助社區辦理的事項，可證蔡淑君並無對社區交付賄賂的主觀犯意，駁回檢方上訴，蔡淑君確定當選有效。