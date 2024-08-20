彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程，今天（20日）發生疑似安裝滅火系統釀災的工安意外，總計14人送醫，其中3人到院前已無生命跡象，幸搶救後全都恢復呼吸心跳。海龍離岸風電公共關係部門強調全案仍在了解中 ，負責統包該工程的東元電機在清點現場人員後，已確認施工人員已全數安全撤離。

彰化縣消防局派遣消防及救護人車到場後，發現現場是疑似是在安裝CO2滅火設備系統的過程當中，造成二氧化碳氣體外洩，現場14人送醫，其中3人無生命跡象，隨後有用氣體偵測器偵測濃度，確認無安全之虞進入，確認已無人員受困。

彰濱工業區海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程今天發生工安意外，彰化縣消防局動員救護人車到場搶救，將14名工人送醫。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程發生工安意外，勞動部職安署中區職安中心在事發後已指派人員到場調查。（孫英哲攝）

負責統包海龍離岸風電陸域降壓站及管線工程工程的東元電機發出聲明表示，事發後現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院等附近醫院急救中，已知有3名傷者意識不清在院急救，其他傷者均意識清醒。

彰化縣消防局統計海龍離岸風電計畫彰化陸域案場工安意外共有14人送醫，其中彰濱秀傳有3人，分別為呂男（24歲）意識不清、趙男（24歲）、劉男（58歲）；鹿基醫院有3人，包括曾男（31歲）洪男（27歲）及賴男（38歲，命危已救回）。

梧棲童綜合醫院收治3人，簡男（35歲）到院時無生命跡象，經搶救後恢復生命徵象, 目前檢查治療；王男（58歲）意識清楚，頭部撕裂傷，已於急診進行縫合清創手術；潘男（58歲）現場昏迷，經同事搶救後恢復意識，因吸入不明物質，進行檢查治療。

彰化基督教醫院收治2人，分別為陳男（52歲）及楊男（53歲），兩人都因吸入或接觸化學物質而送醫，血壓心跳血壓都正常，意識清醒。彰化秀傳醫院收治洪男（18歲）、陳男（50歲）及謝男（39歲）等3人。

鹿基醫院急診主治醫師陳文良表示，其中1名男性工人到院時沒有呼吸沒有心跳，到急診打強心劑及心肺復甦術後搶救6分鐘後，搶救回來。

彰濱秀傳急診室主任施秉志表示，二氧化碳本身對人無太大危害，但最大的問題是吸入太多的話，肺部會沒有氧氣，人會缺氧，嚴重的話會造成呼吸心跳停止，輕微的話就是頭暈頭痛。