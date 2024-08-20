有人覺得吃甜食時會有幸福感。營養功能醫師劉博仁表示，若每天、過量吃甜食，會加速血管老化、大腦容易退化、易得糖尿病，甚至會轉為憂鬱情緒，影響肝、腎功能，建議若要吃甜食應採間歇性，不要持續性，加上適度的運動，來增加身體代謝。

劉博仁在臉書粉專PO文指出，吃甜食是一種慾望，但是無法控制吃太多，反而造成心血管、大腦退化的風險增加。

劉博仁指出，如果每天大量的吃甜食，會在身體會誘發一連串的反應，包括加速血管老化、容易胰島素阻抗、容易發生糖尿病，大腦容易造成退化，情緒方面有的時候反而會有憂鬱的情況，腎臟功能也會受到影響，肝臟也會容易造成脂肪肝。

劉博仁指出，他認為吃甜食可以的，只要適量、不要過量，間歇性、不要持續性，加上適度的運動，讓身體代謝增加，注意口腔的清潔，也是可以偶爾享受吃甜食的甜蜜感。

國健署在官網指出，糖攝取過多，除了容易蛀牙外，還會誘發胰島素抗性，增加肥胖、代謝症候群機會，並使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化，並被懷疑可能也會增加癌症風險。